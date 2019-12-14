Karşıyaka Play-Off aşkına

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste 2 mağlubiyetle üçüncü sıradaki yerini kaybedip altıncılığa gerileyen Karşıyaka, yarın ilk yarının son maçında Ofspor'u devreyi Play-Off hattında tamamlamak için ağırlayacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 13.30'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 TL olarak açıklandı. Kaf-Kaf'ta ağır gribal enfeksiyon geçiren Hakan'ın forma giymesi bekleniyor, sakatlıkları bulunan Harun ve Anıl'ın durumları maç saati netleşecek. Grupta yeşil-kırmızılılar devrenin son haftasına 15 maçta 24 puanla girdi. Aynı puana sahip Karadeniz temsilcisi Ofspor, averaj farkıyla Karşıyaka'nın önünde Play-Off hattında bulunuyor. Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Ligde düşme hattından başlayıp Play-Off'u yakaladık. Taraftarımızın desteğiyle kazanıp devreyi ilk 5 içinde bitirmek istiyoruz" dedi.

KARŞIYAKA

Mehmet - Fatih, Cenk, Metin, Anıl, Arif, Mustafa Aşan, Namık Barış, Doğukan, Özgür, Hakan