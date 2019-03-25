Karşıyaka pes etmeyecek

Grupta son 6 hafta öncesi Play-Off hattındaki Çatalcaspor'un 4 puan gerisinde bulunan Karşıyaka, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası 3 Nisan Çarşamba günü kümede kalma umutlarını yitiren Bergama Belediyespor'u ağırlayıp, ardından 7 Nisan'da kritik Çatalca deplasmanına çıkacak. Yeşil-kırmızılı ekip 2 maçı 6 puanla geçtiği takdirde Play-Off kapısını aralayacak.

Pazarspor deplasmanında kariyerlerinin başında olan 19 yaşındaki Burak ve 20 yaşındaki İlyas üst üste ikinci kez 11'de forma giydi. Karşıyaka'nın gençleri haftalar sonra gelen mağlubiyet sonrası büyük üzüntü yaşadı. Genç futbolcuları teknik heyet teselli etti. Özellikle ilk yarıda gençlerin görev yaptığı kanatları iyi kullanıp 13-14 pozisyona girdiklerini söyleyen teknik direktör Mesut Toros, "En azından beraberlik alabilirdik. Henüz biten birşey yok. Tünelin sonunda ışık var ve onu takip edeceğiz. Geldiğimiz noktayı unutmamalıyız. Karşıyaka'yı hedefe bu kendi evlatları soktu ve kendi evlatlarıyla önü açık" dedi.

KAPTAN YİNE CEZALI

Karşıyaka'nın kadroda altyapı patentli olmayan tek futbolcusu konumundaki takım kaptanı Mustafa Aşan, bu sezon dördüncü kez cezalı duruma düştü. Yeşil-kırmızılı gençlerin hırçın kaptanı, 8 hafta takım arkadaşlarını yalnız bıraktı. Bu sezon 2 kırmızı, 8 sarı kartla takımda en çok kart gören oyuncu olan Mustafa Aşan, ilk yarıdaki Esenler Erokspor maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti yüzünden direkt kırmızıyla oyundan atılıp 4 maç ceza aldı.

Mustafa Aşan, 2 Mart'taki Altındağ Belediyespor deplasmanının 57. dakikasında da direkt kırmızı kart görerek 2 maçla cezalandırıldı. Karşıyaka o maçı 10 kişiyle 83. dakikada Mustafa Değirmenci'nin golüyle 1-0 kazanmayı başardı. Karşıyaka'da bu sezon Mustafa Aşan'ın dışında yalnız Bergama deplasmanında Anıl kırmızı gördü. Deplasman dönüşü 2 gün izin yapacak Karşıyaka, Bergama maçı öncesi haftaya Çeşme'de yine 2 günlüğüne kampa girecek.

DHA