Karşıyaka, orta sahaya Onur'u aldı
TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, dış transferde anlaştığı İskenderunspor'dan santrfor Emre Gemici, Iğdır FK'dan sol kanat Okan Baydemir ve Altınordu'dan Polat Abay'ın ardından aradığı orta saha oyuncusunu Bayburt Özel İdarespor'da buldu.
Yeşil-kırmızılılar, Bayburt ekibiyle yollarını ayıran 31 yaşındaki Onur Kolay'la söz kesti. Tecrübeli futbolcunun imza atmasının an meselesi olduğu belirtildi. Geçen sezon Bayburt ekibiyle 2'nci Lig'de Play-Off Yarı Finali oynayan Onur, kariyerinde Manisa Futbol Kulübü ve İstanbulspor'la 2'nci Lig’de şampiyonluk yaşadı.
DHA