Karşıyaka Okan Baydemir’le yollarını ayırdı

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak için kadrosunu güçlendirmişti. Kaf-Kaf bu süreçte birçok oyuncuyu kadrosuna katarken, bu oyunlardan birisi de Okan Baydemir olmuştu. 32 yaşındaki kanat oyuncusu, yeşil-kırmızılı formayla bir türlü beklentilere cevap veremedi. Baydemir, sakatlık sorunları da yaşarken bu sezon çıktığı 9 lig maçında gol ya da asist üretemedi. Durum böyle olunca Karşıyaka, tecrübeli kanat oyuncusu ile yollarını ayırma yoluna gitti.

İHA