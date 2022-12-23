Karşıyaka, müzesine kavuşuyor

İzmir'in 110 yıllık köklü kulübü Karşıyaka, tarihinde kendisine ait ilk müzesine kavuşmak için günleri sayıyor. Yeşil-kırmızılı kulüpte divan kurulu yönetimi ve tarih kurulunun çabalarıyla Mavişehir'de oluşturulan müzenin açılışı 29 Aralık Perşembe günü saat 16.12'de yapılacak.

Yalı Tesisleri'ndeki kulüp binası 2015 yılında yeni stat projesi kapsamında yıkıldıktan sonra bir dönem yönetim merkezi olarak kullanılan Mavişehir'deki TOKİ'ye ait binada oluşturulan Karşıyaka Spor Kulübü Tarihi Müzesi'nde kulübün basketbolda kazandığı 2 lig şampiyonluğu, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası dahil tüm kupaları ile tarihteki önemli hatıraları sergilenecek. 3 yıl önce hayatını kaybeden kulübün sembol isimlerinden Opr. Dr. Bülent Zeren'in oluşturduğu Karşıyaka Spor Tarihi Müzesi'nde sergilenen objeler de müzede yerini alacak.