Karşıyaka'nın eski yöneticilerinden Mustafa Rüstem, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir çeşitli rahatsızlıkları bulunan Rüstem’in ağır zatürreye yakalandığı, coronavirüs testinin ise negatif çıktığı, 4 Nisan’dan beri tedavi gördüğü Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi yoğun bakım servisindeki yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi.

Karşıyaka’da 2012-13 sezonunda yöneticilik yapan, İzmir’in tanınmış fotoğrafçısı Hamza Rüstem’in torunu olan Mustafa Rüstem, 2016 yılında oğlu Metin Kaan’ı genç yaşta toprağa vermenin üzüntüsünü yaşamıştı.

DHA