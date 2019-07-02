TFF 3'üncü Lig'de iç transfer çalışmalarına resmen başlayan Karşıyaka, takımın iki yıldızı Mustafa Aşan ve Hakan Kuş'la sözleşme yeniledi. Kontratları bittikten sonra daha önce yönetimin teklifini prensipte kabul eden iki futbolcuyla ödeme planı konusunda da anlaşmaya varıldı. Geçen sezon attığı 12 golle takımın en skorer ismi olan Hakan ve 5 yıldır forma giydiği yeşil-kırmızılıların kaptanlığını da yapan Mustafa Aşan, Başkan Turgay Büyükkarcı ve istifalar sonrası kalan yöneticilerin katıldığı törenle birer sezonluğuna imza attı. Başkan Büyükkarcı, ikili gibi masaya oturduğu sözleşmesi biten Arif'le ise ilk görüşmede maddi konularda anlaşamadı. Daha önce istediği yıllık ücrete zam yapan ön liberoyla yarın yeniden görüşülecek.

ONUR VE BARTU GİDİYOR

Karşıyaka yönetimi, teknik direktör Mesut Toros'un raporu doğrultusunda iç transferde sözleşmeleri biten Onur Kıntaş ve Bartu Umut'la masaya oturmayacak. Altyapısından yetiştiği yeşil-kırmızılılarda 2013-14 sezonundan bu yana profesyonel olarak forma giyen 27 yaşındaki sol bek Onur, geçen sezon tamamı ilk 11'de 31 maçta görev yaptı. 25 yaşındaki Bartu ise geçen sezon 3'ü ilk 11'de 18 maçta süre alarak 2 golle oynadı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)