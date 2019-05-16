Karşıyaka mucizesi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta altyapısında yetişen 20, 21 yaşlarındaki Doğukan, Özgür, Erdoğan, İlyas, Mahir, Burak, Görkem, Cihan gibi gençleriyle bir futbol mucizesine imza atarak son sıradan gelip Play-Off'a kalan Karşıyaka, yarı finalde Van Büyükşehir Belediyespor'a elendi. Kendisi gibi borçları nedeniyle transfer yasaklısı tüm takımlar paraşütsüz küme düşerken futbolcu, teknik heyet, yönetim, taraftarıyla bir bütün olan Karşıyaka, sezon içinde düşme hattında en alt basamağa demir atmışken sıçrama yaptı. Ligde normal sezonda son 12 maçın 9'unu gol dahi yemeden kazanan yeşil-kırmızılı gençler, yaklaşık 15 bin taraftarla yılın rekorunu kırdığı yarı final ilk maçında Van BŞB karşısında Hakan'la penaltı kaçırınca 0-0'a razı oldu.

Deplasmandaki rövanşta kendisine final için yetecek 1-1'lik beraberliği bulmasına rağmen 2-1'lik mağlubiyete engel olamayan Karşıyaka, kahroldu. Son 3 yılda 2 kez küme düşen Karşıyaka'ya yıllar sonra şampiyonluk heyecanı yaşatan yeşil-kırmızılı takım ve yönetim, maçın ardından büyük üzüntü yaşarken, teknik direktör Mesut Toros, oyuncularını alınlarından öptüğünü söyledi. Sezonun 8. haftasında göreve geldiği son sıradaki takımı ayağa kaldırıp Play-Off'a sokan Toros, "Van'a karşı İzmir'de oynadığımız futbolun yüzde 50'sini sahaya yansıtsaydık turu geçeceğimize emindim. Ancak bize yakışmayan basit hatalar yüzünden avucumuzun içindeki turu rakibe ikram ettik. İçim yanıyor. Bu çocuklar ve camia final oynamayı hak etmişti. Ama oyuncularımız artık geleceğe bakmak zorundayız. Yakalanan bu hava devam ettiği sürece bugün olmayan yarın mutlaka olacaktır. Bu saatten sonra geleceği dizayn etmek için çalışacağız" dedi.

HAKEMLER UÇAĞA BİNMEDİ

VAN Büyükşehir Belediyespor-Karşıyaka maçını yöneten Hakem Turgut Doman ve yardımcıları Gürcan Dönmez, Ramazan Ufuk Avdaş ile Emre Korkmaz, karşılaşma sonrası kendilerini İstanbul'a götürecek uçağa binmedi. Karşılaşmada verdiği kararlarla yeşil-kırmızılıları çileden çıkartan Doman ve ekibinin İstanbul uçağında aktarmalı olarak İzmir'e giden Karşıyaka kafilesi ve taraftarlarının olduğu öğrenince dönüş programını değiştirdi öğrenildi. Eskişehir bölgesi hakemleri, Van Ferit Melen Havaalanı'nda Kaşıyakalılarla aynı uçakta seyahat etmeyi tercih etmezken uçak içinde yolcular, yaklaşık 10 dakika hakemleri bekledi. Hakemlerin gelmeyecekleri teyit edilince uçuş gerçekleşti.

DHA