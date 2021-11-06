Karşıyaka moral arıyor

Karaköprü yenilgisinin ardından forma şansı bulamayan yeni transferlerden Oğulcan'ın sözleşmesini fesheden, kaçırdığı penaltı sonrası taraftarın tepkisini çeken Doğukan'ı aynı sezon içinde ikinci kez kadro dışı bırakan Kaf-Kaf, yine yenilerden Alperen'in yanı sıra altyapı patentli Mert, Mustafa Çalışkan ve Batuhan Kara'yı da U19 takımına göndermişti.

Lige 12 yeni transferiyle şampiyonluk hedefiyle başlayan ama 10 maçta yalnız 2 galibiyet alabilen İzmir temsilcisi, bu randevu öncesi 11 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 13'üncü sırada bulunuyor. Kaf-Kaf'ın zirveyle arasında 14 puan, Play-Off hattıyla ise 6 puanlık fark var. Çankaya FK ise 14 puanla 9'uncu basamakta yer alıyor.

DHA