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Karşıyaka ligin ikinci yarısına başlıyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, ara transfer döneminde güçlendirdiği kadrosuyla ikinci yarının ilk sınavında yarın Nevşehir Belediyespor'u ağırlayacak.

13 Ocak 2023, Cuma 12:07 Son Güncelleme:
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Karşıyaka ligin ikinci yarısına başlıyor

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Ligde ilk yarının son 4 maçında galip gelemeyen Karşıyaka, şampiyonluk hedefinin uzağına düşerek devreyi lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 10 puan gerisinde, 29 puanla Play-Off hattında beşinci sırada tamamladı.

Karşıyaka Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel'in sezon başında ilk 6 hafta çalıştırdığı Nevşehir Belediyespor ise grupta 9 maçtır yenilmeyip Play-Off yarışına ortak oldu. Bu periyotta 5 galibiyet, 4 beraberlik alan Nevşehir, 27 puanla yedinci sırada yer alıyor. Yeşil-kırmızılılarda taraftar desteğiyle ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyleyen Selahaddin Dinçel, farklı bir Karşıyaka izlettirip sezon sonunda hedeflerine ulaşacaklarını dile getirdi.

DHA

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