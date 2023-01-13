Karşıyaka ligin ikinci yarısına başlıyor

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Ligde ilk yarının son 4 maçında galip gelemeyen Karşıyaka, şampiyonluk hedefinin uzağına düşerek devreyi lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 10 puan gerisinde, 29 puanla Play-Off hattında beşinci sırada tamamladı.

Karşıyaka Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel'in sezon başında ilk 6 hafta çalıştırdığı Nevşehir Belediyespor ise grupta 9 maçtır yenilmeyip Play-Off yarışına ortak oldu. Bu periyotta 5 galibiyet, 4 beraberlik alan Nevşehir, 27 puanla yedinci sırada yer alıyor. Yeşil-kırmızılılarda taraftar desteğiyle ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyleyen Selahaddin Dinçel, farklı bir Karşıyaka izlettirip sezon sonunda hedeflerine ulaşacaklarını dile getirdi.

DHA