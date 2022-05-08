Karşıyaka, ligi alkışlanacak bir çıkışla tamamladı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon yıllar sonra yasağı kaldırıp yaptığı 20 yeni transfere rağmen aylarca amatör kümeye düşme korkusu yaşayan Karşıyaka, teknik direktörlük görevini Erman Güraçar devraldıktan sonra ligi alkışlanacak bir çıkışla tamamladı. Ligi 11 maçlık yenilmezlik serisiyle 49 puanla 8'inci sırada bitiren Karşıyaka, özellikle son 3 haftada şampiyonluk ve Play-Off yarışının kaderini belirledi.

Son 3 maçta Fethiyespor'u iç sahada 4-1 yenerek rakibinin şampiyonluk hayallerine son veren İzmir temsilcisi, Play-Off yarışındaki Belediye Derincespor'la 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldıktan sonra dün son maçta gol yağdırdığı Kırıkkale Büyük Anadoluspor'un Play-Off umudunu da bitirdi. Rakibini deplasmanda 7-4 gibi eşine az rastlanır skorla mağlup edip yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Karşıyaka, Erman Güraçar yönetiminde çıktığı 15 maçta yalnız uzatmada tek mağlubiyet alırken, yeni sezon öncesi şimdiden olumlu sinyaller verdi. (DHA)