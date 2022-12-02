Karşıyaka lidere karşı kritik sınavda

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Bilet fiyatları maraton üst 35, maraton alt 50, numaralı alt 60, VIP A ve C 150 TL olarak belirlendi. İzmir ekibinde önceki hafta içi Çatalcaspor maçında kırmızı kart görerek 3 maç ceza alan Polat ve sakatlığı süren Kerem yine görev yapamayacak.

Grupta 3 galibiyet, 1 beraberlik alıp ikinci sıraya tırmandığı serinin ardından geçen hafta en yakın rakibi 52 Orduspor FK'ya deplasmanda 1-0 mağlup olan Karşıyaka, 26 puanla üçüncü sıraya gerileyince teknik direktör Erman Güraçar liderle oynanacak maç öncesi istifa etti. Yeşil-kırmızılı yönetim takımı aynı ligde son 4 sezonda 3 şampiyonluğu bulunan Selahaddin Dinçel'e emanet etti. Yeni Mersin İdmanyurdu, 14 maçta 34 puan topladı. Karşıyaka yarın galip gelirse şampiyonluk yarışına yeniden ortak olacak. Yeşil-kırmızılı ekip olası mağlubiyet durumunda ise rakibinin 11 puan gerisine düşerek umutlarını şimdiden çok azaltacak. Sezon başında Mersin'de görev yapıp hiç maça çıkmadan ayrılan Selahaddin Dinçel, taraftar desteğiyle kazanacaklarını söyledi.

DHA