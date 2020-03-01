Karşıyaka lidere karşı

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off hattında 4. sırada bulunan Karşıyaka, yarın lider Kocaelispor'a konuk olacak. Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekipte zorlu 90 dakika öncesi eksik bulunmuyor. Karşıyaka taraftarları, yaklaşık 25 otobüslük konvoy ve özel araçlarla maç için deplasmana akın edecek. Mücadelede 35 bin kapasiteli Kocaeli Stadı'nın tıklım tıklım dolması bekleniyor. Karşıyakalılar, Suriye'deki şehitlerimiz nedeniyle maçta tribünde siyah kıyafetler giyip ellerinde ay-yıldızlı bayraklarımızı açacak.

Grupta Karşıyaka, son 5 maçı 4 galibiyet, 1 beraberlikle geçti. Yeşil-kırmızılı ekip 23 maçta hanesine 41 puan yazdırdı. Şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Turgutluspor'un 10 puan önünde olan Kocaelispor, son 3 maçından galibiyetle ayrıldı. Yeşil-siyahlılar 24 maçta 55 puan topladı. Kaf-Kaf, iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı 1-0 kazandı. Çok zorlu bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini söyleyen Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp kazanan taraf olmak istiyoruz" dedi.

KARŞIYAKA

Erdoğan - Anıl, Cenk, Metin, Onur, Fatih, Mustafa Aşan, Namık Barış, Doğukan, Özgür, Hakan Kuş