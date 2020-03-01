Karşıyaka kritik haftalarda

İZMİR, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü lider Kocaelispor'a konuk olacak Karşıyaka, kalan 9 maçın 5'ini Play-Off ve şampiyonluk hedefleyen takımlarla, 2'sini düşme korkusu yaşayan ekiplerle oynayacak. Yeşil-kırmızılı ekip bu periyotta en yakın rakibinin 10 puan önünde şampiyonluk için büyük avantajı elinde bulunduran Kocaelispor'un yanı sıra kendisi gibi Play-Off biletini almaya çalışan Fethiyespor, Turgutluspor, Belediye Derincespor ve Ofspor'la oynayacak. Kaf-Kaf normal sezonun son 5 haftasının 4'ünde Fethiye, Turgutlu ve Of deplasmanlarına çıkıp Derince'yi İzmir'de ağırlayacak.

Bu periyotta düşme korkusunu yakından yaşayan maçı eksik Elazığ Belediyespor ve Payasspor'la da rakip olacak İzmir temsilcisi diğer maçlarına ise orta sıralardaki Ağrı 1970 ve Cizrespor önünde çıkacak.