Karşıyaka kötü gidişe son vermek istiyor

İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Metin ve Fatih'in durumları maç saati netleşecek. Şampiyonluk hedeflediği ligde ilk yarıda zirveye ortak olan Karşıyaka, son 4 maçı kaybederek Play-Off barajının dışına çıktı. 3'üncü Lig'de ilk kez üst üste 4 maçtan puansız ayrılan yeşil-kırmızılı ekip, 29 puanla yedinci sıraya geriledi.

Son galibiyetini 20 Aralık'ta Şile Yıldızspor deplasmanında alan Kaf-Kaf'ın grupta lider Somaspor'la arasında 10 puan, Play-Off hattıyla arasında ise 3 puan fark bulunuyor. Gölcükspor ise 19 puanla alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor. Yeşil-kırmızılılarda takıma geçen sezon Play-Off finali oynatıp bu sezon kötü gidişin ardından istifa eden Soner Tolungüç'ün yerine hafta başında göreve gelen teknik direktör İbrahim Cezayir, büyük bir camiadaki sorumluluğunun bilincinde olduğunu, takımıyla iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Karşıyaka, sezonun ilk yarısında Gölcükspor'u deplasmanda yenerek ardından 4 maçlık galibiyet serisi başlatmıştı.

DHA