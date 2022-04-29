Karşıyaka kongreye gidecek

Kaf-Kaf'ta ilk tarihinin mayıs ayının son haftası olarak ilan edilmesi beklenen mali genel kurula seçim maddesi eklenmesi ise öngörülmüyor. İzmir temsilcisinde Ocak 2018'den bu yana kulübü yönetip Temmuz 2021'deki kongrede 3 seneliğine yeniden göreve seçilen Başkan Turgay Büyükkarcı'nın yönetimde değişiklik düşünmediği öğrenildi.

DHA