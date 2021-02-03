Esenler Erokspor Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakayı Sabit Selvi yönetecek. Teknik direktör Soner Tolungüç'ün istifa ettiği Karşıyaka'yı Yardımcı Antrenör Hakan Karatepe sahaya çıkaracak.

Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı bulunan stoper Metin ile kırmızı kart cezalısı sağ bek Anıl forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı olan Fatih de kadroya alınmadı. Cezası biten stoper Cenk ile ön libero Arif görev yapabilecek. Ligde 4 maçtır galip gelemeyen 29 puanlı 5'inci sıradaki Karşıyaka, 33 puanı bulunan 3'üncü basamaktaki Esenler Erokspor'u yenerek yeniden iddialı konuma gelmeyi hedefliyor. Karşıyaka, daha önce 5 kez karşılaştığı rakibi karşısında ilk kez sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

İZMİR, (DHA)