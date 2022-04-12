Karşıyaka iskeleti koruyacak

Bu sezon transfer yasağını 5 yıl sonra açarak sezon başı ve devre arasında toplam 20 takviye yapan yeşil-kırmızılılarda Erman Güraçar, "Takımın son haftalarda geldiği durumdan memnunuz. Bu kadroyu ana hatlarıyla koruyup net oyuncu takviyeleri yapmak istiyoruz. Çok transfere sıcak bakan bir teknik direktör değilim. Ne kadar çok transfer, o kadar hata yapmışsınız demektir. Bu kadro, birkaç iyi takviyeyle hedefe oynayacak güçte" dedi.

Kaf-Kaf'ta Erman Güraçar, kalan haftalarda genç futbolculardan daha çok yararlanacaklarını açıklamıştı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)