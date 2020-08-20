TFF 3. Lig'de yeni sezonda iç saha maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynamak için Bornova Belediyesi'yle protokol imzalayan Karşıyaka, ilk yarıda yine Atatürk Stadı'nın yolunu tutacak. Yapımı süren Alsancak Stadı'nın inşaatının en erken kasım ayında bitmesi hedeflenirken halen Bornova Stadı'nı kullanan TFF 1. Lig'deki Altay ve Altınordu, Alsancak'ın tamamlanmasının ardından bu tesise geçecek.

Sezona son yıllarda olduğu gibi Atatürk Stadı'nda başlayacak Karşıyaka, Alsancak Stadı'nın açılması sonrası Altay ve Altınordu'nun buraya geçmesiyle Bornova'ya taşınacak. Futbol Federasyonu tarafından 19 Eylül'de başlayacağı açıklanan yeni sezonun koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz start alması, ardından salgının gidişatına göre tribünlere ilk etapta kısıtlamalı olarak taraftar alınması bekleniyor.