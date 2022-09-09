Kaf-Kaf'ın geçen sezon rakibiyle oynadığı son iç saha sınavından sarkan 1 maçlık cezası nedeniyle taraftarından yoksun olacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Bu maçla yıkılıp yeniden yapılarak modern görünüme kavuşan Alsancak Stadı'na 8 yıl sonra ilk kez dönecek yeşil-kırmızılılarda Ertuğrul'un cezası bitti. Transferin son gününde kadro dışı olan Samican'ı 685 bin TL bonservisle Orduspor'a satan Karşıyaka'da bu oyuncunun yerine Çorum FK'dan alınan 25 yaşındaki orta saha Recep Türköz'ün lisansı da çıkarıldı.

Teknik direktör Erman Güraçar, taraftardan yoksun olmalarına rağmen iç sahada mutlaka kazanmak istediklerini söyledi.

DHA