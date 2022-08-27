Karşıyaka ilk hafta taraftarsız oynayacak

Ligde ilk hafta 4 Eylül'de Karşıyaka'nın deplasmanda Nevşehir Belediyespor'la oynayacağı maç, Nevşehir Gazi Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmaları sebebiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3 Nolu Saha'ya alındı.
Tribünleri yetersiz olan sahaya deplasman seyircisinin alınmayacağı belirtildi. Yeşil-kırmızılı taraftarlar ilk hafta takımlarına tribünden destek veremeyecek. Kaf-Kaf, taraftarıyla ilk kez 10 Eylül'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Belediye Derincespor maçıyla kavuşacak.
Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)