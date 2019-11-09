Karşıyaka ilk deplasman galibiyeti peşinde

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak adını Play-Off hattına yazdıran Karşıyaka, yarın Payasspor karşısında bu sezonki ilk deplasman galibiyetini arayacak. Payas İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Mehmet Ali Özer yönetecek. İlyas ve Caner'in sakat olduğu Kaf-Kaf'ta Elazığ Belediyespor önünde sakatlandığı için oyuna devam edemeyen Fatih iyileşti. Sağ bekte görev yapan tecrübeli oyuncu bugün takımdaki yerini alabilecek.

Haftaya 15 puanla Play-Off hattında giren yeşil-kırmızılıların rakibi Hatay temsilcisi Payasspor ise 10 puanla 15. sıraya yer alıyor. Deplasmanda oynadığı 5 maçta galip gelemeyen İzmir kazanıp dış sahadaki kötü gidişine son vermek istiyor. İyi bir hava yakaladıklarını belirten Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "İç sahadaki başarılı performansımızı deplasmanda da sürdürmeliyiz. Hedeflere ulaşmak için içeri de ve dışarıda kazanmamız şart. Ekibime güveniyorum" diye konuştu.

KARŞIYAKA

Mehmet - Fatih, Cenk, Metin, Anıl, Mustafa Aşan, Harun, Mustafa Değirmenci, Doğukan, Görkem, Hakan Kuş