Karşıyaka, ikinci devre hazırlıklarına başladı

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, dün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla ligin ikinci yarısı için çalışmalarına başladı. Kaf-Kaf, lige şampiyonluk parolasıyla başlasa da alınan sonuçlardan dolayı hedefinden uzaklaştı ve 17 maç sonunda devreyi 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 5’inci sırada tamamladı.

Yeşil-kırmızılılar, bu süreçte 18 gol atarken kalesinde de 9 gol gördü. Böylece İzmir temsilcisi, lider Yeni Mersin İdman Yurdu ile ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.