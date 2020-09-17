Karşıyaka için ilk haftalar önemli

Son 11 yıldaki açılış maçlarında yalnız yine kendisi yönetiminde 2016-17 sezonunun ilk haftasında galibiyet alabilen Kaf-Kaf'ta Isparta karşısında zincir kıracaklarını belirten Tolungüç, "Rakibimiz şampiyonluğa oynayacak transferler yaptı. Biz devam eden transfer yasağımız nedeniyle her takımın kadromuzu, oyuncularımızı ezberlediği ama bizim henüz transfer yapıp takımlarını değiştiren rakiplerle ilgili net bilgi sahibi olmadığımız bir sezona başlayacağız. Silahımız birlikte oynama tecrübemiz" dedi.

Ligin artık tecrübeli takımı olduklarını dile getiren Soner Tolungüç, "Kazanmak için bu tecrübemizi sahaya yansıtacağız. Isparta'dan galibiyetle dönüp lige iyi başlayacağız. Bizim için ilk haftalarda alacağımız sonuçlar büyük önem taşıyor. Bu süreçte alacağımız puanlar sezon için iddiamızı kanıtlayacak" şeklinde konuştu.

Karşıyaka'da sakatlıkları bulunan Harun ve Özkan ilk maçta forma giyemeyecek. Harun'un sağ üst adalesinde ödem bulunduğu, altyapıdan A takıma alınıp henüz profesyonel lisansı çıkmayan Özkan'ın da midesinden rahatsız olduğu açıklandı. Kaf-Kaf, Isparta'ya cumartesi günü giderek pusuya yatacak.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)