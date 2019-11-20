Karşıyaka için fırsat haftası



İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 3 maçını kazanarak 21 puanla 3. sıraya yükselen Karşıyaka, bu hafta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Cizrespor'u deplasmanda yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Yeşil-kırmızılılar, maç fazlasıyla 7 puan önünde yer alan 28 puanlı lider Kocaelispor'un evinde 25 puanlı 2. sıradaki Esenler Erokspor'la karşı karşıya geleceği 14. haftayı kayıpsız geçmek istiyor.

Ligde 5 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Kaf-Kaf, deplasmanda ilk kez 2'de 2 yaparak dış saha karnesini düzeltmeyi amaçlıyor. Teknik Direktör Soner Tolungüç, Cizre'den zaferle döneceklerine inandığını belirterek, "Zor bir deplasman olacak. İyi hazırlanıyoruz. Moralimiz yerinde. Kazanacak güçteyiz. Oyuncularım galibiyet için gerekeni yapacaktır. Üç puandan başka düşüncemiz yok" diye konuştu.