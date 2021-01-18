Karşıyaka için 'Fan Zone' projesi

İZMİR, (DHA) - Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka Spor Kulübü'yle birlikte yeşil-kırmızılı taraftarlar için Fan Zone projesi geliştirdi. İlçede Karşıyaka Belediyesi'ne ait Kent A.Ş. tarafından Kent Ocakbaşı olarak işletilen alanda Karşıyaka'nın yöneticileri, sporcuları ve taraftarını buluşturacak Fan Zone oluşturulacak. Büyük bir yaşam alanı olarak düzenlenecek alan, KSK Store, restoran, kafe ve maçları izleme alanı olmak üzere Karşıyakalı taraftarlara hizmet verecek. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, projeyi görüşmek için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir araya geldi.

Projede bütün işletmeler Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. tarafından işletilecek. KSK Fan Zone'un Karşıyaka'ya gönül vermiş herkesin buluşma yeri olması planlanıyor. Başkan Turgay Büyükkarcı, proje için Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ekibine taraftarlar ve kulüp adına teşekkür ederek, "Onların heyecanı bizi de sardı ve Karşıyaka Spor Kulübü olarak çok mutluyuz. Biz her platformda canımızı dişimize takarak mücadele ediyoruz. Bütün branşlardaki takımlarımız ciddi bir başarı ivmesi kazandı. Bu başarıları kutlayacağımız, toplantılarımızı yapacağımız, fikir alışverişinde bulunacağımız alanımız eksikti, bu da KSK Fan Zone ile bitecek. KSK Fan Zone Karşıyaka Spor Kulübü'nün yarınını inşa ettiğimiz yer olacak" dedi.

"YENİ HİKAYELER YAZILACAK"

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Fan Zone'un taraftarların kutlama alanı olacağını söyledi. Tugay, "Bu bizim hikayemiz demek istiyorum. Çünkü biz bir hikaye yazmaya geldik. Kulübümüzün böylesi bir eksiği zaten hep vardı. KSK Fan Zone'da ne hikayeler yazılacak. Şampiyon olduktan sonra harika buluşmalar olacak. Ben her şeyden önce Karşıyaka taraftarıyım, böylesi bir eser beni çok gururlandırıyor. Karşıyaka'mıza ve kulübümüze çok katkı sağlayacağına inancım tam. İlk kupayı aldığımızda ben de KSK Fan Zone'da olacağım. Çok değerli katkılarından dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.



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