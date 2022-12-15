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Karşıyaka, iç sahada tabloyu düzeltecek

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta galibiyete hasret kalan Karşıyaka, Elazığspor ile oynayacağı ilk yarının son maçına iç sahadaki performans tablosunu düzeltmek için de çıkacak.

15 Aralık 2022, Perşembe 19:27 Son Güncelleme:
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Karşıyaka, iç sahada tabloyu düzeltecek

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 3 haftadır galibiyete hasret kalan Karşıyaka, pazar günü Entegre Solar Elazığspor ile oynayacağı ilk yarının son maçına iç sahadaki performans tablosunu düzeltmek için de çıkacak. Bu sezon 8 yıl sonra döndüğü yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 8 maça çıkan İzmir ekibi, taraftarının müthiş desteğine rağmen 4 galibiyet alabildi. 

İç sahada sadece 3 gol yemesine rağmen 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 10 puan kaybeden yeşil-kırmızılı ekip, şampiyonluk hedeflediği sezonda evinde hayati öneme sahip puanlardan oldu. Karşıyaka'nın 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Yeni Mersin İdmanyurdu, iç sahada aynı periyotta 7 galibiyet, 1 beraberlikle rakiplerine yalnız 1 puan şansı verdi. (DHA)

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