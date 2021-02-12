Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste aldığı 4 mağlubiyetle Play-Off hattındaki yerini kaybeden Karşıyaka, yeni teknik direktörü İbrahim Cezayir yönetiminde çıktığı ilk maçında evinde Gölcükspor'a 2-0 mağlup oldu. Üst üste 5'inci yenilgisini alan Karşıyaka 29 puanda kalırken, Gölcükspor 22 puana ulaştı. Konuk ekibin gollerini 65'inci dakikada Selçuk, 81'inci dakikada Yener attı.
2'nci dakikada konuk ekipten Ferhat'ın ceza sahası içinden şutunda kaleci Erdoğan üzerine gelen topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.
9'uncu dakikada gelişen Gölcükspor atağında soldan ceza sahasına giren Barış'ın vuruşunda kaleci Erdoğan'ı geçen topu savunmada Cenk uzaklaştırdı.
13'üncü dakikada Karşıyakalı Mustafa Değirmenci'nin sağ çaprazdan şutunda kaleci Gökhan kucağına gelen topu kontrol etti.
19'uncu dakikada ev sahibi ekipten Battal, uzak mesafeden sert vurdu, kaleci Gökhan son anda topu kornere tokatladı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.
51'inci dakikada soldan Karşıyaka ceza sahasına giren Yener'in müsait durumdaki şutunda meşin yuvarlak farklı bir şekilde yandan dışarı çıktı.
60'ıncı dakikada Karşıyakalı Onur'un soldan ortasında savunmadan seken topu kaleci Gökhan son anda çıkardı.
65'inci dakikada Gölcükspor golü buldu. Sağdan Yener'in kullandığı kornerde Karşıyakalı Hakan'ın sektirdiği topu arka direkte bomboş pozisyonda Selçuk kafayla filelere gönderdi: 0-1.
81'inci dakikada gelişen konuk ekip kontratağında Emirhan'ın ara pasıyla topla buluşan Yener, ceza sahasına girip kaleci Erdoğan'dan sıyrılarak yerden bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 0-2.
STAT: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Yusuf Adnan Kendirciler (xx), Mehmet Şengül (xx), Orhan Timurtaş (xx)
KARŞIYAKA: Erdoğan (x) - Anıl (x) (Dk. 84 İlyas), Cenk (xx), Fatih (x) (Dk. 72 Batuhan x), Onur (x), Arif (x), Mustafa Aşan (x), Mustafa Değirmenci (xx) (Dk. 61 Barış x), Battal (xx), Doğukan (x), Hakan (x)
GÖLCÜKSPOR: Gökhan (xx) - Berkan (xxx), Ali Mert (xx), Veli (xx), Yunus (xx) (Dk. 90+4 Cihan), Ferhat (xxx), Selçuk (xxx), Sefa (xx) (Dk. 90+4 Tunahan), Barış (xx) (Dk. 66 Furkan xx), Yener (xxx) (Dk. 85 Abdurrahman), Mustafa Serkan (x) (Dk. 66 Emirhan xx)
GOLLER: Dk. 65 Selçuk, Dk. 81 Yener (Gölcükspor)
SARI KARTLAR: Hakan (Karşıyaka), Yunus, Selçuk, Sefa (Gölcükspor)