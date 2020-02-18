Karşıyaka gurbette Kemer virajında

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste 3 galibiyetle çıkış yakalayıp Play-Off hattındaki yerini pekiştiren Karşıyaka yarın hafta içi mesaisinde Kemerspor 2003'ün konuğu olacak. Kemer İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılamayı Necati Selçuk Şahin yönetecek. Yeşil-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Cenk forma giyemeyecek. Fatsa Belediyespor önünde cezasını çeken Harun Atalay ise teknik heyetin şans vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek.

Karşıyaka taraftarına stat kapasitesinin yüzde 5'i olan 65 kişilik yer ayrıldı. Yeşil-kırmızılı ekibin teknik patronu Soner Tolungüç, "Bizi zor bir karşılaşma bekliyor. Düşme hattında olan rakibimiz bizi maçımızı son kozu olarak görüyor. Bunun bilincinde bu maça hazırlandık. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu. Kaf-Kaf grubunda topladığı 37 puanla 4'üncü sırada yer alırken, Antalya temsilcisi Kemerspor 2003 ise 19 puanla 16. basamakta bulunuyor.

KARŞIYAKA

Erdoğan - Anıl, Fatih, Metin, Onur, Arif, Mustafa Aşan, Namık Barış, Doğukan, Özgür, Hakan Kuş