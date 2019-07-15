Karşıyaka güç depoluyor

TFF 3. Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon hazırlıklarına geçen hafta başlayan Karşıyaka, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki çalışmalarını sürdürüyor. Karşıyaka, evindeki ilk etap çalışmalarında temel kuvvet ve devamlılık ağırlıklı antrenmanlar yapıyor. Tesislerdeki salonda Yoyo testinden geçen yeşil-kırmızılı ekip, 25 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da kamp yapacak.

Karşıyaka, hazırlık döneminde 3'üncü Lig, 2'inci Lig ve 1'inci Lig takımlarıyla hazırlık maçları oynayacak. Teknik Direktör Mesut Toros, futbolcularını özellikle üst lig takımlarına karşı test etmeyi planlıyor.

DHA