Karşıyaka, Göztepe derbisine kilitlendi

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda zirve hedefleyen Karşıyaka, cumartesi günü oynayacağı Göztepe derbisine kilitlendi. İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle çok üzgün olduklarını belirten Karşıyaka Başantrenörü Reşat Yazıcıoğulları, "Öncelikle tüm İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Umarım bir daha böyle bir acı yaşamayız" dedi.

Antrenmanların buruk geçtiğini söyleyen Reşat Yazıcıoğulları, derbi için ise şöyle konuştu:

"Bir tarafta koronavirüs diğer tarafta deprem felaketi nedeniyle zor günler geçiyoruz. Cumartesi günü oynayacağımız derbi maçta öncelikle dostluğun kazanmasını ve İzmir'in birlikteliğini tüm ülkeye göstermek istiyoruz. Bizim için her maç önemli. Bu yüzden yine galibiyet için sahada olacağız."

DHA