Karşıyaka geleceği planlayacak

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 5 maçta 4 galibiyet aldığı serinin ardından iç sahada Ağrı 1970 Spor'la 1-1'lik berabere kalarak 30 maçta 14 beraberlikle ligin en çok berabere kalan takımlarından olmayı sürdüren Karşıyaka, kalan haftalarda gençlere daha çok şans verecek. Bitime 4 maç kala 41 puanla 9'uncu sırada yer alıp iddiası bulunmayan yeşil-kırmızılılar, Mustafa Aşan ve Ertuğrul gibi iki asın cezalı olduğu haftada Ağrı karşısına sürpriz bir kadroyla çıktı. Kadroda rotasyon yapan teknik direktör Erman Güraçar, as futbolcular Fatih Taşdelen, İhsan Furkan ve Fatih Ergen'i yedek soyundurup, ilk 11'de Caner, Sefer ve Kerem'e forma verdi. Karşıyaka'da gençlerden Özkan ve Tuncay Turgay da ikinci yarıda oyuna girdi.

Rotasyonlu bir kadroyla maça çıkmayı tercih ettiklerini söyleyen Erman Güraçar, "Türkiye'de maça ilk 11'de başlamayan oyuncu oynamıyor algısı var ama sürekli oynayan kadromuzdaki isimler ikinci yarıda rakip daha yorulmuşken sahaya girdi. Biz takımımızdan ve oyuncularımızdan memnunuz. Yalnızca maç yorgunluğu olan futbolcularımızın yerine hafta içini daha iyi geçiren oyuncuları ilk 11'de sahaya sürdük. İkinci yarıda değişikliğe gittik. Yine çoğu maçta olduğu gibi çok pozisyon harcayıp galibiyetten olduk. Kalan haftalarda gençlerden daha çok yararlanacağız. Bu haftalar onlar için fırsat haftaları. Takımdan, oyuncularımızdan ve oyunumuzdan memnunuz, seneye nokta transferlerle bunun üzerine koyacağız" dedi.