Basketbol Süper Ligi’nin ikinci haftasında Pınar Karşıyaka, Galatasaray Nef’e konuk oldu. İlk çeyreği 25-16 geride kapatan yeşil-kırmızılılar, ikinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyarak farkı 2’ye düşürdü ve devreye 42-40 geride girdi.

Üçüncü çeyrekte de oyundan kopmayan İzmir temsilcisi, son çeyreğe 57-55 önde girdi.

Son çeyrekte zor anlar yaşayan Kaf-Kaf mücadeleyi bırakmayarak son hücumunda bulduğu üçlükle maçı 72-70 kazanmasını bildi.

3'TE 3 GALİBİYET

Bu sonuçla Karşıyaka, geçtiğimiz hafta sahasında aldığı 79-76’lık Manisa BB galibiyetinin ardından ligdeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.

Hafta içerisinde Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Yunanistan ekibi AEK’yi konuk eden yeşil-kırmızılılar, bu maçtan da 91-88 galibiyetle ayrılmıştı. Sezona 3’te 3 ile başlayan Karşıyaka, taraftarını mutlu etti.