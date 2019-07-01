Karşıyaka fire vermek istemiyor

Karşıyaka'da, Başkan Turgay Büyükkarcı, sözleşmeleri biten Mustafa Aşan, Hakan Kuş ve Arif'le masaya oturdu.

01 Temmuz 2019, Pazartesi 18:45
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Karşıyaka fire vermek istemiyor

TFF 3'üncü Lig'de takıma Play-Off oynatan teknik direktör Mesut Toros'la geçen hafta sözleşme yenileyerek iç transfere resmen başlayan Karşıyaka'da, Başkan Turgay Büyükkarcı, sözleşmeleri biten Mustafa Aşan, Hakan Kuş ve Arif'le masaya oturdu. Daha önce yeni sezon ücretleri konusunda prensipte anlaşmaya varılan futbolcularla ödeme planı konusunda el sıkışıldığı takdirde, sözleşme imzalanacak. Başkan Büyükkarcı, takımın 3 önemli oyuncusuna birlikte imza attırmayı planlıyor.

Transfer yasaklısı Karşıyaka, sezon öncesi kadroda tutmak istediği isimlerde fire vermek istemiyor. Bu futbolcular gibi sözleşmeleri biten Onur Kıntaş ve Bartu Umut'la ise görüşme yapılmadı. İki oyuncuyla yolların ayrılması gündemde.

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