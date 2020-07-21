Karşıyaka final için sahada

Ligde salgın nedeniyle erken bitirilen normal sezonu beşinci sırada tamamlayıp Play-Off'ta ikinci basamaktaki Belediye Derincespor'la eşleşen yeşil-kırmızılı ekip, rakibiyle Titanic Mardan Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak. Maçı Yasin Kol yönetecek. Play-Off maçları, salgın sürecinde alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanacak.

Eksik futbolcunun bulunmadığı Kaf-Kaf rakibini normal sürede veya gerek olması durumunda uzatmalar ve seri penaltılarda mağlup ettiği takdirde Turgutluspor-Esenler Erokspor eşleşmesinin galibiyle 26 Temmuz Pazar günü 2'nci Lig için finale çıkacak. Ligde geçen sezon da Play-Off oynayan Karşıyaka, yarı finalde Vanspor'a ilk maçta evinde penaltı kaçırıp rövanşta trajik bir şekilde elenerek 2'nci Lig'e dönüş hayalini ertelemişti. Normal sezonda rakibine deplasmanda 4-2 yenilip rövanşı salgın nedeniyle oynayamayan Karşıyaka'nın yarın sahaya Erdoğan - Fatih, Metin, Cenk, Onur, Mustafa Aşan, Arif, Battal, Barış, Doğukan, Hakan Kuş 11'iyle çıkması bekleniyor.

TARAFTARA DEV EKRAN

Antalya'daki yarı final maçında koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle takımlarını zorunlu olarak yalnız bırakacak Karşıyaka taraftarları, mücadeleyi dev ekranda izleyecek. Karşıyaka Belediyesi, Derincespor yarı finali için Bostanlı Demokrasi Meydanı'na dev ekran kurduracak. Salgın nedeniyle meydanda sosyal mesafe kurallarına uyulması istendi. Meydana gelecek taraftarlar alana maskesiz giriş yapamayacak. Maskesi olmayan taraftarlara girişte kulübün salgın sürecinde ürettiği lisanslı maskelerden satılacak. İlk etapta yıkılan Karşıyaka İlçe Stadı'nın arazisinde yapılması planlanan organizasyon, ardından Demokrasi Meydanı'na alındı.

DHA