Karşıyaka filesinde Yaren gururu

İZMİR, (DHA)

Genç Kız Milli Voleybol Takımı, Meksika'nın ev sahipliğinde organize edilen U20 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda dördüncülük elde ederken, ay-yıldızlı formayı giyen Karşıyakalı Yaren Işık, yeşil-kırmızılıların gurur kaynağı oldu. Karşıyaka altyapısında yetişen 17 yaşındaki voleybolcu milli takımın gösterdiği önemli başarıda pay sahibi oldu. Son 2 sezonda Karşıyaka'nın A takımında forma giyen 1.86 boyundaki Yaren, orta oyuncu pozisyonunda görev alıyor. Şampiyonada Japonya altın madalya kazanırken, İtalya ikinci, Rusya ise üçüncü oldu.



