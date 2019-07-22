  • Haberler
  • Karşıyaka filesinde Yaren gururu

Karşıyaka filesinde Yaren gururu

Karşıyaka filesinde Yaren gururu

22 Temmuz 2019, Pazartesi 12:28
- A +
Karşıyaka filesinde Yaren gururu

 

İZMİR, (DHA)

Genç Kız Milli Voleybol Takımı, Meksika'nın ev sahipliğinde organize edilen U20 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda dördüncülük elde ederken, ay-yıldızlı formayı giyen Karşıyakalı Yaren Işık, yeşil-kırmızılıların gurur kaynağı oldu. Karşıyaka altyapısında yetişen 17 yaşındaki voleybolcu milli takımın gösterdiği önemli başarıda pay sahibi oldu. Son 2 sezonda Karşıyaka'nın A takımında forma giyen 1.86 boyundaki Yaren, orta oyuncu pozisyonunda görev alıyor. Şampiyonada Japonya altın madalya kazanırken, İtalya ikinci, Rusya ise üçüncü oldu.


 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...