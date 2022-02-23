Karşıyaka filesinde iki takviye

İZMİR, (DHA)

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu lideri Karşıyaka, dış transferde biri yabancı iki oyuncuyla anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Şampiyonluk hedefleyen yeşil-kırmızılı ekip, ZOK Spartak'tan 22 yaşındaki Sırp smaçör Aleksandra Petrovic ve İhsaniye SK'dan 21 yaşındaki pasör çaprazı Zümrüt Tek ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerine Dinamo Panaevo'da başlayan 1.80 boyundaki Petrovic sırasıyla Kızılyıldız, AS Belgrad, Odbojka Panaevo, Partizan, Srbijanka Valjevo ve son olarak Spartak Subotica takımlarında, 1.88 boyundaki Zümrüt ise TVF Spor Lisesi, Bahçelievler BSK, Numune Gençlik, Çorum Voleybol ve İhsaniye SK forması giydi" ifadelerine yer verildi.

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