Karşıyaka filede zirveye kuruldu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda mücadele eden Karşıyaka, ilk 2 maçını kazanarak liderlik koltuğunu bırakmadı. Sezonun ilk sınavında evinde Çanakkale Belediyespor’u 3-1 mağlup eden yeşil-kırmızılı ekip dün de derbide İzmirspor’u aynı skorla dize getirerek zirveye kuruldu. Karşıyaka ilk 2 maçında ilk setleri verirken, diğer setleri kazanarak zafere uzandı.

Antrenör Reşat Yazıcıoğulları, “Öncelikle İzmirspor’u tebrik ediyorum, derslerine iyi çalışmışlar. Oyuncularımı kutluyorum. İlk sette çok fazla hata yapmamıza rağmen oyun disiplininden kopmadan, tempoyu artırarak maçı lehimize çevirmeyi başardık. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyor, daha iyisini yapmak için çalışacağımızın bilinmesini istiyoruz” dedi. Karşıyaka pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak.