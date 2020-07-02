Karşıyaka filede Reşat Yazıcıoğulları ile imzalıyor

Kariyerinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başında Avrupa ikinciliği elde eden Reşat Yazıcıoğulları ile bir süredir temas halinde olan yeşil-kırmızılıların, 61 yaşındaki deneyimli antrenörle büyük ölçüde el sıkıştığı öğrenildi. Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven'in yarın bir görüşme daha yaparak Reşat Yazıcıoğulları'na resmi sözleşme imzalatması bekleniyor.

Son olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da A takım teknik danışmanlığı görevini üstlenen Reşat Yazıcıoğulları, kariyerinde sırasıyla Yeşilyurt, Fenerbahçe, Arçelik, Altınyurt, Galatasaray, Güneş Sigorta, Beşiktaş, Kocaelispor ve Nilüfer Belediyespor gibi kulüplerde antrenörlük yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı 1996-2006 yılları arısında yardımcı antrenör ve başantrenör olarak çalıştığı A Milli Takım'a 2003 yılında başantrenör olarak ilk kez Avrupa finali oynatmayı başardı. Yazıcıoğulları, Eczacıbaşı altyapısında teknik koortinatörlük görevini de üstlenmişti.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)