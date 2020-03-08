Karşıyaka filede çok üzgün

İZMİR, (DHA)

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda normal sezonun son haftasında evinde Edremit Bld Altınoluk'a 3-2 yenilen Karşıyaka, ayağına kadar gelen Play-Off fırsatını son anda kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor. Seyircisi önündeki kritik randevuda ilk iki seti 2 sayılık farklarla kazanarak 2-0 öne geçen, ancak üçüncü seti 2, dördüncü seti 3 sayı farkla kaybedip skorun 2-2'ye gelmesine engel olamayan yeşil-kırmızılılar, maç bitmeden Play-Off biletini Göztepe'yi puan kayıpsız yenen Bolu Belediyespor'a kaptırmış oldu. Kaf-Kaf, moral bozukluğuyla oynadığı tie-break setinde varlık gösteremeyip sahadan boynu bükük ayrıldı. En son 2016-17'de Play-Off oynayan Karşıyaka 3 yıldır sezonu erken noktalıyor.