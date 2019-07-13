Karşıyaka filede bu kez iddialı

İZMİR, (DHA)

KADINLAR Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven ve yeniden anlaşma sağlanan Antrenör Çamlıbel, yeni sezonda taraftarları heyecanlandıracak hedefli bir takım izleteceklerini söylediler. İstikrarın başarıda çok önemli olduğunu belireten Serkan Ergüven, "Hocamız ile dördüncü sezonumuza başlayacağız. Bir yerde istikrar varsa başarının gelmemesi olanaksızdır. Geçtiğimiz üç sezonda yaptıklarımız ortada. Şimdi bunların meyvesini toplama zamanı. Hepbirlikte sağlam adımlarla güzel ve taraftarımızı heyecanlandıracak bir sezon geçireceğimize eminim" dedi.

Üç sezondur altyapıya verdikleri önem neticesinde ciddi bir oyuncu portföyüne sahip olduklarını dile getiren Tamer Çamlıbel ise "Geçen sezon gelişimlerine katkı sağlamak adına kiraya verdiğimiz oyuncularımızın ve altyapıdan A takıma çıkardığımız gençlerimizin gelişimleri umut verici. Yeni sezon hazırlıklarına 29 Temmuz'da başlayacağız. Uzun süredir izlediğimiz isimler arasından çizgimizi koruyarak aramıza yeni oyuncular katabiliriz. Hazırlık sürecinin ardından da kadromuza son şeklini vereceğiz. Bu sene her zamanki gibi son topa kadar savaşan ve hedefi olan bir takım sahada olacak" diye konuştu.