Karşıyaka - Fethiyespor: 4-1

İki takım maç öncesi taraftarların isteği üzerine el ele tribünleri selamlarken, mücadelenin son anlarında futbolcular arasında yaşanan gerginlikte konuk ekipten Erdinç kırmızı kart gördü. Karşıyaka bu sonuçla puanını 45'e çıkartırken, ilk yarıda uzun süre lider götürdüğü grupta ikinci sıraya gerileyen Fethiyespor, bitime 2 hafta kala 64 puanda kalıp, şampiyonluk yarışında Çankaya FK'yı 2-0 yenen lider Esenler Erokspor'un 6 puan gerisine düşerek havlu attı.

26’ncı dakikada Fethiyesporlu Nurettin’in kullandığı serbest vuruş üstten auta çıktı.

41’inci dakikada Karşıyakalı Abdülkadir ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top üstten az farkla auta gitti.

53’üncü dakikada konuk ekip gole yaklaştı, derinlemesine pasla ceza alanına giren Serhan’ın karşı karşıya pozisyonda şutu kaleci Yusuf’ta kaldı.

56’ncı dakikada Fethiyespor öne geçti. Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Ali Han’ın çaprazdan şutu ağlarla buluştu: 0-1.

57’nci dakikada skor eşitlendi. Caner ceza sahası çizgisinden sert ve düzgün bir vuruşla kaleciyi avladı: 1-1.

59’uncu dakikada bu kez öne geçen taraf Karşıyaka oldu. Samican’ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Abdülkadir ceza sahası içinde kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.

65’inci dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Karşıyakalı Kerem’in direkt kaleye şutunu Enes son anda kornere çeldi.

67’nci dakikada fark 2’ye çıktı. Ertuğrul’un sol kanattan kullandığı korneri ceza alanında Özgür ağlarla buluşturdu: 3-1.

88'inci dakikada gelişen Karşıyaka atağında kale önünde Fatih Ergen, topu altı pas içinde bomboş pozisyondaki Fatih Taşdelen'in önüne çıkardı, bu futbolcu dokunup skoru ilan etti: 4-1.

DHA