Karşıyaka altyapısından yetişen 20 yaşındaki smaçör Ezgi Uludağ, Portekiz temsilcisi SC Braga'ya transfer oldu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "FIVB ve CEV'in kuralları doğrultusunda sporcuların kendi ülkeleri dışına transfer olmaları halinde bulundukları ülkenin talimatlarının geçerli olmaması durumu nedeniyle kulübümüzün bu transferde inisiyatif kullanma hakkı bulunmamaktadır. Ancak sporcumuzun Türkiye'deki bütün hakları kulübümüzde saklı olup, kariyerine Türkiye'de devam etmesi halinde kulübümüzle olan sözleşmesi devam edecektir. Ezgi Uludağ'a Braga forması ile sağlıklı ve başarılı bir sezon dileriz" ifadelerine yer verildi. (DHA)