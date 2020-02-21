Karşıyaka evinde Göztepe gurbette

İZMİR, (DHA)

KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda geçen hafta deplasmanda ilk 4 yarışındaki rakibi Bolu Belediyespor'a üç seti de 2 sayılık farklarla kaybederek 3-0 yenilen ve 6. sıraya düşen Karşıyaka yarın evinde son sıradaki Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Geçen hafta İzmir Büyükşehir Belediyespor'la oynadığı derbiyi 3-1 yenilen Göztepe, Çanakkale'de 14.00'te lider Kale 1957 ile kozlarını paylaşacak. İzmir BŞB ise aynı saatte Çanakkale Belediyespor'a konuk olacak.