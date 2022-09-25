Karşıyaka evde yok

Sezonun ilk iki dış saha maçında Nevşehir Belediyespor’u 2-0, 1922 Konyaspor ’u 3-1 mağlup ederek yarıştaki iddiasını gösteren Kaf-Kaf, İzmir’de 8.5 yıl aradan sonra döndüğü Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda 2 maçta 1 puan alabildi. Cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı ligin ilk iç saha karşılamasında Belediye Derincespor’a 1-0 yenilen yeşil-kırmızılı ekip, yeniden yapılan Türkiye’nin en modern statlarından Alsancak’ta binlerce taraftarının desteğine rağmen Gema Polimer Şile Yıldızspor’a diş geçiremedi.

Takımlarını bu sezon ilk, Alsancak Stadı’nda 8.5 yıl sonra izlemeye koşan 10 bine yakın taraftar futbolculara 90 dakika boyunca müthiş destek verirken, her iki yarıda gol kaçırma rekoru kıran Karşıyaka sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Deplasmanda 2 maçta 5 gol atmasına rağmen evinde bu sezon henüz golle tanışamayan Kaf-Kaf 4 hafta sonunda puanını 7 yapıp grupta 10 puanlı lider Derince’nin ardından 5'inci sırada yer aldı.

İzmir temsilcisi hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda Şanlıurfaspor deplasmanına çıkıp ardından Hacettepe 1954’e konuk olacak.

DHA