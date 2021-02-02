Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste aldığı 3 mağlubiyetle Play-Off hattındaki yerini tehlikeye atan Karşıyaka, perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Esenler Erokspor'u bu kez dize getirmek istiyor. İstanbul ekibiyle şimdiye kadar 5 defa karşı karşıya gelen yeşil-kırmızılılar, 3 kez sahadan eli boş ayrılırken, 2 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Esenler Erokspor 8 gol atarken, Kaf-Kaf ise rakip kaleye 3 gol bırakabildi.

Ligde 29 puanla 5'inci sırada yer alan Karşıyaka, 33 puanlı 3'üncü basamaktaki rakibini ilk kez yenerek karabulutları dağıtmayı hedefliyor. Öte yandan teknik direktör arayışlarını sürdüren Karşıyaka'yı Yardımcı Antrenör Hakan Karatepe'nin sahaya çıkaracağı belirtildi.

DHA