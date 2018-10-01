Karşıyaka-Esenler Erokspor maç sonucu: 1-3

TFF 3'üncü Lig 2.'nci Grup'ta Karşıyaka, iç sahada henüz ilk dakikada öne geçtiği maçta Esenler Erokspor'a mağlup olmaktan kurtulamadı: 1-3. Karşıyaka'nın golünü 1'inci dakikada Hakan, konuk ekibin gollerini 42'nci dakikada Serhat ile 82 ve 90+4'üncü dakikalarda Halil attı. Yeşil-kırmızılılarda Mustafa Aşan, 82'nci dakikadaki golün ardından kırmızı kart gördü. İzmir'de oynadığı 3'üncü maçta 2'nci yenilgisini alan Karşıyaka, bu skorla 5 haftada 5 puanda kaldı.

1'inci dakikada Karşıyaka öne geçti. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hakan, karşı karşıya pozisyonda sert bir şutla kaleci Mehmet'i avladı: 1-0.

23'üncü dakikada gelişen Erokspor atağında Halil sol kanattan ortaladı, Erhan'ın kafa şutu üst ağlarda kaldı.

31'inci dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Doğukan'ın sağdan ortasında ceza sahasında müsait pozisyondaki Hakan'ın topuk şutu yandan dışarı çıktı.

42'nci dakikada skora eşitlik geldi. Sol kanattan gelişen atakta Berat'ın karşı karşıya şutunu kaleci Erdoğan çıkardı, Serhat dönen topu bomboş tamamladı: 1-1.

İlk yarı bu skorla bitti.

60'ıncı dakikada Karşıyakalı Doğukan'ın yaklaşık 25 metre mesafeden sert şutunu kaleci Mehmet kornere tokatladı.

78'inci dakikada Onur'un sağ kanattan kullandığı kornere Metin'in ön direkte kafa şutunu kaleci Mehmet çizgiden kornere çeldi.

82'nci dakikada konuk takım üstünlüğü yakaladı. Cihan'ın defansın arkasına gönderdiği derinlemesine hasla kaleci Erdoğan'la karşı karşıya kalan Cihan affetmedi: 1-2. Gol pozisyonunda kendisine sarı kart gösteren Hakem Deniz Kükrek'e tepki veren Karşıyakalı Mustafa Aşan, kırmızı kartla oyundan atıldı.

90'ıncı dakikada Hakan'ın kafa şutunu kaleci Mehmet kurtardı.

90+4'üncü dakikada gelişen Erokspor hızlı hücumunda Şahin'in kale önünde pasını Halil tamamlayıp skoru belirledi: 1-3.

Mücadeleyi Erokspor 3-1'lik skorla kazandı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Deniz Kükrek (xx), Necmi Demir (xx), Ömer Yüzer (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - Anıl (x), Cenk (x), Metin (xx), Onur (xxx) (Dk. 90 Fatih), Arif (xx), Mustafa Aşan (xx), Battal (x) (Dk. 60 Bartu x), Görkem (xx) (Dk. 79 Mahir x), Doğukan (x), Hakan (xx)

ESENLER EROKSPOR: Mehmet (xxx) - Yusuf (xx), Efe Can (xxx), Berat (xx) (Dk. 79 Cihan xxx), Ahmet (xxx) (Dk. 90 Hayrullah), Serhat (xxx) (Dk. 65 Şahin xxx), Erhan (xxx), Şeyhmus Abdülkadir (xx), Melih (xx), Engin Berk (xx), Halil (xxxx)

GOLLER: Dk. 1 Hakan (Karşıyaka), Dk. 42 Serhat, Dk. 82 ve 90+4 Halil (Erokspor)

SARI KARTLAR: Şeyhmus Abdülkadir, Şahin, Mehmet (Erokspor), Arif, Hakan, Onur, Cenk (Karşıyaka)

KIRMIZI KART: Dk. 82 Mustafa Aşan (Karşıyaka)