Karşıyaka emin adımlarla zirve yolunda

TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Karşıyaka, konuk ettiği Edirnespor’u 2-0 mağlup etti. Yeşil-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Emre Gemici ve 90. dakikada Onur Kolay kaydetti.

Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan Karşıyaka, zirve yolunda önemli bir adım attı. 3 hafta önce 9. sırada bulunan yeşil-kırmızılılar, seri galibiyetlerle birlikte 2. sıraya yükseldi. 21 puanlı lider Yeni Mersin İdman Yurdu’nun hemen arkasında bulunan Kaf-Kaf, gelecek hafta yine kendi sahasında oynayacağı Kelkit Belediyespor karşılaşmasını da kazanarak, puanı farkını kapatmak istiyor.

Goller 4 futbolcudan geldi

8 hafta sonunda rakip filelere 11 gol bırakan İzmir temsilcisinde goller 4 farklı isimden geldi. Edirnespor karşılaşmasında takımının ikinci golünü kaydeden 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Kolay, gol sayısını 4’e çıkararak takımının en golcü ismi oldu. Karşıyaka’da 3 golle Fatih Taşdelen ve 2’şer golle Emre Gemici ile Namık Çelik skor yükünü taşıyan diğer isimler oldu.

İHA