Karşıyaka-Elazığspor maç sonucu: 1-1

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, 3 maçlık galibiyet hasretinin ardından ilk yarının son sınavında evinde Elazığspor'la da yenişemedi: 1-1. Direkleri dövüp 38'inci dakikada Fatih Taşdelin'in golüyle öne geçtiği ilk yarıda 44'üncü dakikada İzzet'in golüne engel olamayan Karşıyaka, ikinci yarıda etkisiz kalınca sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligde galibiyet hasretini 4 haftaya çıkaran, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde oynadığı üst üste 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Karşıyaka, bu skorla sezonun ilk yarısını 29 puanla, lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 10 puan gerisinde, Play-Off hattında beşinci sırada tamamladı.

Karşıyaka'da Yusuf'un sakatlığı nedeniyle kalede Erdoğan yerine Enes'i tercih eden teknik direktör Selahaddin Dinçel, İhsan Furkan'ı kontenjan yüzünden kadroda almayıp sakatlığı geçen Okan'ı 18'e dahil etti. Karşıyaka, maçta geçen sezon başında takımı çalıştırıp Elazığspor'da görev yapan eski teknik patronu Cüneyt Biçer'e de rakip oldu.

Maçtan dakikalar:

﻿﻿7’nci dakikada gelişen Karşıyaka atağında Fatih Ergen’in pasıyla topla buluşan Namık Barış’ın ceza alanı dışından şutu kalecide kaldı.

10’uncu dakikada ev sahibinden Ertuğrul sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez kaleyi yokladı, top yan ağlarda kaldı.

29’uncu dakikada Fatih Taşdelen’in soldan ortasına Namık Barış’ın kale önünden şutu defanstan döndü, Barış’ın ikinci kez önünde bulduğu topa vuruşu bu kez üst direkte patladı. Karşıyakalı futbolcuların ilk pozisyonda rakip oyuncunun topu eliyle kestiği gerekçesiyle penaltı beklentisine hakem devam kararı verdi.

38’inci dakikada Karşıyaka öne geçti. Fatih Taşdelen’in sol çaprazdan şutu yan direkten döndü. Devamında Namık Barış’ın tamamlamaya çalıştığı top defansa çarpıp kornere çıktı. Onur Kolay’ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Fatih Taşdelen topu kafayla ağlara yolladı: 1-0.

44'üncü dakikada skor eşitlendi. Mesut'un ceza sahası dışından şutunda dönen topu İzzet tamamladı: 1-1.

66’ncı dakikada Karşıyakalı Emre Gemici’nin soldan sıfıra inip kale önüne kestiği topa Onur Kolay’ın kafa şutu Hakan’da kaldı.

90+2'nci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Okan'ın şutunda kaleci Hakan ayaklarıyla golü önledi.

Maç 1-1 sonuçlandı.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Burak Demirkıran, Adem Mazlum, Şükrü Mert

KARŞIYAKA: Enes - Ertuğrul (Dk. 27 Aykut), Cenk, Metin, Özgür, Fatih Ergen, Mustafa Aşan (Dk. 76 Recep), Namık Barış (Dk.76 Kerem), Onur Kolay (Dk. 86 Okan), Fatih Taşdelen, Emre Gemici

ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR: Hakan - Hasan, Hakkı İsmet, Mesut, Salih, Eray Berk (Dk. 41 Cihan), Zeki (Dk. 76 Muhammed İbrahim), Yağızcan, Emre, İzzet (Dk. 83 Fırat), Muhammet Ensar

GOLLER: Dk. 38 Fatih Taşdelen (Karşıyaka) - Dk. 44 İzzet (Elazığsspor)

SARI KARTLAR: Cenk, Onur Kolay (Karşıyaka) - Mesut, Yağızcan, Fırat, Hakkı İsmet (Elazığspor)

DHA