Karşıyaka disiplini bırakmayacak

Grupta iddiaları bulunmamasına rağmen son 2 maçlarında üst üste Play-Off yarışındaki Belediye Derincespor ve Kırıkkale Büyük Anadoluspor'la karşılaşacaklarını hatırlatan teknik direktör Erman Güraçar, "Maçlarımız yalnızca biz ve rakibimizi değil, yarıştaki birkaç takımı birden ilgilendiriyor. Tüm takımlar için bütün sezonun emeği var. Karşıyaka 110 yıllık bir camia ve geçen hafta Fethiyespor maçında nasıl mücadele ettiysek bize yakışan aynı ciddiyetle son maçlarımızı oynayacağız" diye konuştu.

U19 takımın Bölgesel Gelişim Ligi'nde final oynayıp kupayı seri penaltılarla kaybettiği yeşil-kırmızılılarda altyapı oyuncularının dengeli bir şekilde takımda yer bulacağını söyleyen Güraçar, "U19 finalini Antalya'da izleyip gençlerimizle gurur duydum. Ben göreve geldikten sonra U19'dan 7 oyuncu bizimle antrenmana çıktı. Ferdi'yi önceki hafta Edirne deplasmanında 90 dakika oynattık. Altyapı oyuncularının tamamını son haftalarda göz boyamak için 1-2 maçlığına sahaya sürüp öyle değerlendirmek doğru olmaz. Camianın gözünü boyamak için popülist bir şekilde değil, doğru şekilde değerlendirme yapmalıyız. A takımla sezon başında da antrenman yapıp kampa gelecekler. Geniş zamanda değerlendirip oyuncu kazanacağız. Altyapıda bir cevher var, İzmir gibi büyük bir şehrin potansiyelini doğru değerlendirmeliyiz" dedi.

CAN VEDA ETTİ

Karşıyaka'nın ara transfer döneminde Çaykur Rizespor 'dan kiraladığı santrfor Can Muhammet Vural, veda mesajı yayınlayıp kulüpten ayrıldı. Teknik heyetin sakatlığı nedeniyle son haftalarda değerlendirmeyi düşünmediği genç forvet sosyal medya hesabından, "Bir sezon daha bitti. Bütün takım arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık. Karşıyaka taraftarlarına sonsuz teşekkürler. Bundan sonraki süreçte kalbim de, dualarım da sizlerle. Sağlıcakla kalın" mesajını paylaştı.

Can, Kaf-Kaf'ta 6'sı ilk 11'de olmak üzere 12 maçta forma giyerek 2 gol attı.

DHA